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В Челябинске задержаны создатели медцентров по подозрению в мошенничестве

В Челябинске задержаны создатели медцентров, подозреваемые в мошенничестве
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Фото: МВД РФ
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В Челябинске задержаны создатели частных медицинских центров по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум — в виде домашнего ареста. Ведется работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности. Работа частных клиник приостановлена», — передает слова Волк портал «МВД Медиа».

Правоохранительный органы выяснили, что злоумышленники организовали работу двух частных медицинских центров. В течение нескольких лет сотрудники этих организаций обзванивали пожилых жителей Челябинской области и приглашали их на бесплатное обследование по льготной программе, которой на самом деле не существовало. Клиентам проводили диагностику с помощью техники, которая на самом деле не была медицинской, а затем сообщали, что у них выявили тяжелое заболевание, которое нужно срочно лечить.

Выяснилось, что у части сотрудников медицинского учреждения нет соответствующего образования. У них была инструкция, по которой они оказывали на клиентов психологическое воздействие, и те соглашались на дорогостоящее лечение. Затем пациентам назначались процедуры, которые им были не нужны и не имели лечебного эффекта. Многие из обратившихся в медцентр брали кредиты, чтобы оплатить лечение стоимостью более 100 тыс. рублей.

В медицинских организациях и дома у подозреваемых полицейские провели обыски. Они изъяли оборудование, компьютеры, документы и деньги в качестве доказательств.

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Ранее, 23 декабря, в Санкт-Петербурге задержали врача-офтальмолога по обвинению в мошенничестве и лишении зрения нескольких пациентов. В 2021 году врач убедил пациентов заплатить ему по 10 тыс. рублей, пообещав установить им «более качественную линзу иностранного производства. В результате 30 тыс. рублей он присвоил себе. Сразу несколько человек также сообщили, что офтальмолог проводил им операции по удалению катаракты, после чего пациенты частично или полностью слепли.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело об оказании пациентам услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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