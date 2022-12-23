В Санкт-Петербурге задержан ослеплявший пациентов офтальмолог

Врач-офтальмолог частной клиники в Санкт-Петербурге задержан полицией по обвинению в мошенничестве и лишении зрения нескольких пациентов. Как сообщили 23 декабря в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу, медик в 2021 году обманул трех пенсионеров.

Им были положены операции, полностью оплачиваемые полисом ОМС, однако врач убедил пациентов заплатить ему по 10 тыс. рублей, пообещав установить им «более качественную линзу иностранного производства. В результате 30 тыс. рублей он присвоил себе.

Кроме того, сразу несколько человек сообщили, что офтальмолог проводил им операции по удалению катаракты, после чего пациенты частично или полностью слепли. СК РФ начал расследование уголовного дела об оказании пациентам услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

«Возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Анатольевича Скворцова — заведующего офтальмологическим отделением (микрохирургии глаза) частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которое соединено с указанным выше уголовным делом в одно производство», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске умер ребенок, который три года назад впал в кому после приема у стоматолога. Ребенок скончался в день вынесения приговора фигурантам дела. Врача-анестезиолога клиники приговорили к четырем годам лишения свободы, а замгендиректора клиники — к трем годам и шести месяцам условно. Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года.