Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Ребенок пострадал в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном Чертаново
Армия
Военный эксперт допустил уничтожение авиабаз ВСУ ракетами «Кинжал» и «Искандер»
Мир
В Катаре сообщили о планах ХАМАС освободить заложников в ближайшее время
Общество
В Мелитополе рассказали об изменениях в жизни города
Мир
ЦАХАЛ намерена возобновить операцию, если вторую группу заложников не освободят
Мир
Военные КНР вытеснили из своих территориальных вод американский эсминец
Спорт
Футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ
Интернет и технологии
Google предупредила об удалении неактивных аккаунтов в своих сервисах
Политика
Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о получении военных кораблей
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
На улицы Тель-Авива вышли тысячи требующих освобождения заложников протестующих
Общество
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале

Плач по болотам: Пантанал уничтожают пожары

Южная Америка переживает экологическую катастрофу
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: AP Photo/Andre Penner
Одна из крупнейших заболоченных территорий на планете — Пантанал — страдает от огня. Признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, заповедник утратил до 90% своих угодий. Символ Южной Америки становится кладбищем для местной флоры и фауны. О масштабе проблемы — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Agencia Brasil/Joedson Alves
Сотрудники Института охраны биоразнообразия Чико Мендеса пытаются потушить пожар в Пантанале
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: AP Photo/Andre Penner
Неподалеку от них в остатках реки Бенто Гомес пытаются найти укрытие местные кайманы
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: AP Photo/Andre Penner
Так теперь выглядит тектоническая впадина Пантанал, один из символов Южной Америки
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Agencia Brasil/Joedson Alves
Пожары считаются ключевой проблемой в этом регионе
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: AP Photo/Andre Penner
С 2020 года огонь уничтожил около 90% заповедника
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: AP Photo/Andre Penner
На территории Пантанала обитают порядка 1 тыс. видов зверей, рыб и птиц
На весь экран
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Для многих из них родной ареал превратился в кладбище
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Выжившим животным оказывают помощь спасатели
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Последние пожары вызваны стойкой жарой и отсутствием осадков
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
В Рио-де-Жанейро температура достигла рекордных +58,5°С
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
В 15 штатах Бразилии было объявлено чрезвычайное положение
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
За первые две недели ноября выгорело почти 770 тыс. гектаров региона
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Только за этот период было зафиксировано 3380 отдельных возгораний
На весь экран
Пожары в Бразилии
Фото: REUTERS/Agencia Brasil/Joedson Alves
Ущерб от ноябрьских пожаров составил 65% от общегодовых потерь Пантанала
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023