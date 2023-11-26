Плач по болотам: Пантанал уничтожают пожары

Одна из крупнейших заболоченных территорий на планете — Пантанал — страдает от огня. Признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, заповедник утратил до 90% своих угодий. Символ Южной Америки становится кладбищем для местной флоры и фауны. О масштабе проблемы — в фотогалерее «Известий»