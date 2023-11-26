Плач по болотам: Пантанал уничтожают пожары

Одна из крупнейших заболоченных территорий на планете — Пантанал — страдает от огня. Признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, заповедник утратил до 90% своих угодий. Символ Южной Америки становится кладбищем для местной флоры и фауны. О масштабе проблемы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Agencia Brasil/Joedson Alves
Сотрудники Института охраны биоразнообразия Чико Мендеса пытаются потушить пожар в Пантанале
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Фото: AP Photo/Andre Penner
Неподалеку от них в остатках реки Бенто Гомес пытаются найти укрытие местные кайманы
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Фото: AP Photo/Andre Penner
Так теперь выглядит тектоническая впадина Пантанал, один из символов Южной Америки
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Фото: REUTERS/Agencia Brasil/Joedson Alves
Пожары считаются ключевой проблемой в этом регионе
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Фото: AP Photo/Andre Penner
С 2020 года огонь уничтожил около 90% заповедника
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Фото: AP Photo/Andre Penner
На территории Пантанала обитают порядка 1 тыс. видов зверей, рыб и птиц
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Для многих из них родной ареал превратился в кладбище
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Выжившим животным оказывают помощь спасатели
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Последние пожары вызваны стойкой жарой и отсутствием осадков
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
В Рио-де-Жанейро температура достигла рекордных +58,5°С
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
В 15 штатах Бразилии было объявлено чрезвычайное положение
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
За первые две недели ноября выгорело почти 770 тыс. гектаров региона
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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Только за этот период было зафиксировано 3380 отдельных возгораний
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Фото: REUTERS/Agencia Brasil/Joedson Alves
Ущерб от ноябрьских пожаров составил 65% от общегодовых потерь Пантанала
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