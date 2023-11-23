В АТА объяснили популярность Таиланда у российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему Таиланд на сегодняшний день является одним из самых популярных туристических направлений для россиян.

По ее словам, это обусловлено удобством прямых рейсов.

«Играют роль прямые перелеты. То есть в те страны, куда летаем прямо, туда и направляются наши туристы. Это, во-первых, Таиланд, это Объединенные Арабские Эмираты, это Египет, это та же Турция, это Шри-Ланка. <...> Большую роль играет транспортная доступность, перелеты. В этом году мы обратили на это внимание, это всем понятно. Не так цена играет роль, как возможность перелететь прямо и не далеко, а если далеко, то только прямо», — объяснила Осипова.

Также директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко отметил, что Таиланд привлек туристов из РФ возможностью безвизового пребывания в стране до 90 дней.

«Таиланд сделал еще один шаг в пользу привлечения российских туристов к себе — это 90 дней безвизового пребывания на своей территории. Это буквально только с 1 ноября у нас появилось, и это очень серьезный момент на предмет того, чтобы российский турист достаточно продолжительный период находился на территории Таиланда, отдыхал на территории Таиланда, чтобы он летел туда не на 7, не на 10 дней, а хотя бы на месяц, на полтора», — добавил Осауленко.

В начале октября в российском посольстве в Таиланде рассказали «Известиям», что в нынешний осенне-зимний туристический сезон общее число рейсов из РФ в Бангкок и курортные города Таиланда может достигнуть 210 в неделю. Согласно данным российской стороны, с начала этого года Таиланд посетило уже более 1 млн россиян.