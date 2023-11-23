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Военный эксперт рассказал о сценарии учений Финляндии и НАТО

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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В случае потенциального конфликта с Россией одной из задач блока НАТО станет блокада Калининградской области, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. Так он прокомментировал возможный сценарий учений НАТО Freezing Winds 23.

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«Угроза возможного перекрытия Финского залива должна обязательно приниматься в расчет. Без контроля над островами Гогланд и Тютерс Финский залив не запереть, это доказал опыт Великой Отечественной войны. А вступление Финляндии в НАТО делает эту угрозу вполне реальной», — рассказал он.

Экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям», что в случае конфликта Финляндия может предъявить претензии на ряд российских территорий.

«Во-первых, речь идет о части Карелии, особенно о той части, что отошла к Советскому Союзу после войны. Во-вторых, объектом притязаний могут быть российские острова в Балтийском море. В целом же учения направлены на то, чтобы продолжать политику давления на Россию с севера в попытках запереть наш Военно-морской флот на Балтике, максимально воспрепятствовать торговому судоходству. Финляндия участвует в НАТО для того, чтобы создать блок для противодействия России на севере. Это реальная угроза нашим интересам на этом направлении. В случае серьезного обострения они могут запереть наш флот и закрыть воздушное пространство в регионе. Думаю, что в ходе маневров они отрабатывают эту стратегию против нашей страны», — пояснил он.

22 ноября началась активная фаза учений НАТО Freezing Winds 23. Маневры сил потенциального противника проходят менее чем в 200 км от российских границ в Балтийском море и Ботническом заливе. В маневрах участвуют силы Швеции, Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего к учениям привлечены 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также более 20 самолетов и вертолетов, в том числе истребители F-18, французские морские патрульные самолеты «Атлантик-2», транспортные и поисковые вертолеты постоянной морской группы НАТО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике

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