Переселенцы из аварийного жилья в Красноярске начали получать ключи от квартир

В Красноярске переселенцам из аварийного жилья начали выдавать ключи от квартир в двух новых 17-этажках на улице Крайней. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

Многоэтажки возвели на берегу Енисея по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в них переедут около 500 человек, проживающих в аварийных домах на улицах Качинская, Лесная, Свердловская, Семафорная, Рейдовая, Станочная, Ленина. Часть квартир также предназначена для детей-сирот.

В новых домах на Крайней расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Во всех них уже выполнена чистовая отделка. На придомовой территории обустроена парковка, установлены детские игровые и спортивные площадки, а также места отдыха с видом на реку, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По словам и.о. руководителя городского департамента градостроительства Сергея Шикунова, на дома действует пятилетняя гарантия. В течение этих лет ведомство будет наблюдать за объектами.