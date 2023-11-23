В России выбрали лучшие горнолыжные курорты и отели

На торжественной церемонии награждения 23 ноября стали известны лауреаты II национальной премии «Горы России». В их число вошли курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры.

«Горнолыжной индустрии России при таком динамичном развитии, как сегодня, нужна объединяющая премия и именно с народным онлайн-голосованием. Премия получила поддержку федерального уровня, что также подтверждает своевременность и важность проекта. В премию включилась вся наша страна, вся горнолыжная Россия», — отметил основатель премии и генеральный директор АНО Центр по развитию горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов.

В федеральных номинациях люди больше всего голосовали за курорты Северо-Кавказского федерального округа, отдать голос за отели больше всего предпочли в Центральном и Сибирском округах. Всего в федеральных номинациях было отмечено 11 курортов, отелей, хостелов, комплексов, туроператоров и глэмпингов.

Так, лучшим горнолыжным курортом для семейного отдыха стал Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы», лучшим горнолыжным курортом — «Архыз», лучшим горнолыжным отелем — пятизвездочный «Манжерок».

Кроме того, были отмечены и восемь лауреатов в специальных номинациях наблюдательного совета национальной премии. Например, горнолыжный курорт Хехцир стал инвестиционным проектом года в области горнолыжного туризма, а всесезонный курорт Манжерок — курортом-драйвером устойчивого развития региона.

Голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября 2023 года. В нем участвовало 342 представителя горнолыжной индустрии со всей России.

Ранее, в октябре, результаты опроса «Яндекс Путешествия» показали, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе. Каждый четвертый опрошенный оценивает российские курорты на 10 из 10. Чуть больше половины (55%) респондентов видят только небольшие недочеты, а 19% считают, что отечественным горнолыжным курортам стоит многое улучшить.