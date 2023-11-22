Женщина пострадала при пожаре в одноэтажном доме в Канске

В городе Канск Красноярского края в результате пожара в одноэтажном доме пострадала женщина. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел вечером 21 ноября на улице Коммунаров. Площадь возгорания в одноэтажном жилом доме составила 20 кв. м.

В результате пострадала женщина. Информация о состоянии пострадавшей не приводится, однако известно, что ее госпитализировали.

В тушении были задействованы 11 человек и четыре единицы техники. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют короткое замыкание электропроводки.

22 ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщали о пожаре в СНТ «Ново-Марусино» в Подмосковье. Погибли двое взрослых и двое детей, еще два человека пострадали.