Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье
Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном коттедже. Об этом 22 ноября сообщил источник «Известий».
Трагедия произошла ночью в СНТ «Ново-Марусино» в городском округе Люберцы. Среди погибших — двое детей. Еще две женщины пострадали.
«Одна из пострадавших, 35-летняя жительница, находится в коме, другая, 60-летняя пенсионерка, получила ушибы», — сообщил источник.
Ранее, 20 ноября, пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Генерала Глаголева на северо-западе Москвы. В результате один человек погиб, восемь эвакуированы. Площадь пожара составила 4 кв. м.