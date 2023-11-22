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Минюст заявил о планах создания в РФ электронного долгового досье

Минюст: в РФ планируется создать единое досье с данными о задолженностях граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Единое долговое досье с информацией о задолженностях граждан, которые будут содержаться в облачных хранилищах, планируется создать в России. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста РФ Владимир Ведерников.

В ходе конференции «Державинские чтения» он рассказал, что данное инициатива входит в проект Концепции развития системы принудительного исполнения страны до 2030 года и будет реализована с целью сделать систему более прозрачной.

«Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиск их имущества», — заключил Ведерников.

Ранее, в конце июля 2023 года, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов объявил о запуске реестра исполнительных производств в стране. Система показывает информацию о долгах россиян и ограничениях, связанных с ними.

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Руководитель службы финансово-экономической информации Алексей Юхнин 16 ноября рассказал известиям, что только за первую половину ноября процедуру внесудебного банкротства в России начали в отношении 539 человек. По его словам, среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5.

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