ФИФА обязала футболиста выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта

Футбольный трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) признал бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Об этом клуб сообщил 22 ноября в своем Telegram-канале.

Заседание по этому делу состоялось 15 ноября. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову», после того как тот сам покинул клуб в августе.

Солидарную ответственность за выплату несет саудовский клуб «Аль-Раед», за который в настоящее время выступает норвежец.

Норманн подписал контракт с «Ростовом» в 2019 году, провел в его составе 56 матчей и забил два мяча. В дальнейшем он выступал на правах аренды за английский «Норвич» и московское «Динамо».

Ранее в этот день бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о конфликте с футбольным клубом из-за последнего контракта. Он заявил, что возникли разногласия по поводу размера зарплаты из-за игрового времени.