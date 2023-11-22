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Путин заявил о планах достичь углеродной нейтральности РФ не позднее 2060 года

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
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Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом 22 ноября заявил президент страны Владимир Путин на виртуальном саммите G-20.

«Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал он.

Путин подчеркнул, что для достижения углеродной нейтральности страны применяется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов. Так, используются атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистые технологии, добавил российский лидер.

Углеродная нейтральность (net zero) — термин, означающий сокращение до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в результате производственной деятельности человека или компенсацию этих выбросов за счет углеродно-отрицательных проектов, например, через лесовосстановление.

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Ранее, 15 сентября, Фонд «Росконгресс» и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа. Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией.

В августе в обращении к участникам делового форума стран БРИКС Путин подтвердил, что Россия реализует собственную национальную стратегию низкоуглеродного развития. Он отметил, что в РФ исходят из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, включая те, который уже давно используются.

В сентябре 2022 года первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов также указал, что перед Россией стоит задача достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Одним из шагов на пути к этому является создание рынка углеродных единиц, первые из которых были выпущены в том же месяце.

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