Путин заявил о планах достичь углеродной нейтральности РФ не позднее 2060 года

Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом 22 ноября заявил президент страны Владимир Путин на виртуальном саммите G-20.

«Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал он.

Путин подчеркнул, что для достижения углеродной нейтральности страны применяется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов. Так, используются атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистые технологии, добавил российский лидер.

Углеродная нейтральность (net zero) — термин, означающий сокращение до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в результате производственной деятельности человека или компенсацию этих выбросов за счет углеродно-отрицательных проектов, например, через лесовосстановление.

Ранее, 15 сентября, Фонд «Росконгресс» и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа. Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией.

В августе в обращении к участникам делового форума стран БРИКС Путин подтвердил, что Россия реализует собственную национальную стратегию низкоуглеродного развития. Он отметил, что в РФ исходят из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, включая те, который уже давно используются.

В сентябре 2022 года первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов также указал, что перед Россией стоит задача достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Одним из шагов на пути к этому является создание рынка углеродных единиц, первые из которых были выпущены в том же месяце.