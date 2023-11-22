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Россияне в 2023 году стали чаще посещать рестораны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В текущем году россияне стали чаще посещать рестораны, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили в банке «Русский стандарт», эксперты которого изучил траты граждан.

В то же время россияне стали меньше интересоваться фастфудом.

По информации кредитной организации, общее число оплат в ресторанах с января по октябрь 2023 года выросло на 23% относительно аналогичного периода 2022-го, а средний чек составил 2379 рублей (в 2022-м — 1416 рублей).

«Россияне чаще предпочитают личные визиты в рестораны онлайн-заказам. Так, согласно статистике банка, общее число офлайн-платежей оказалось в три раза больше, чем онлайн-заказов ресторанных блюд с курьерской доставкой», — добавили в «Русском стандарте».

При этом за в фастфуд-точках общее число платежей снизилось на 6%, а средний чек за 10 месяцев 2023 года составил 505 рублей (в 2022-м — 538 рублей).

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Ранее, 29 августа, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что употребление фастфуда чревато расстройством пищеварительного тракта и неспособно заменить полноценный обед. Он объяснил, что у любителей «быстрой» еды могут наблюдаться такие метаболические проблемы, как диабет и ожирение, а также сосудистые заболевания — гипертония и инфаркт.

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