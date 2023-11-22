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В РАН заявили об умеренном росте заболеваемости инфекциями на прошлой неделе

Академик Горелов: прошлая неделя показала умеренный рост заболеваемости гриппом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Предыдущая неделя показала умеренный рост заболеваемости респираторными инфекциями во всех возрастных категориях. Об этом 22 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов.

«Бесспорно 46-я неделя характеризуется тем, что отмечается умеренный рост заболеваемости респираторными инфекциями во всех возрастных категориях, поэтому нет каких-то изолированных категорий. Мы очень внимательно относимся к двум инфекциям. Это прежде всего к гриппу, поэтому за последнюю неделю грипп подрос на 5%», — сказал специалист.

Он уточнил, что в настоящий момент циркулирует грипп А (H1N1, H3N2), при этом явного лидера среди различных инфекций сейчас не наблюдается, что является положительным показателем.

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В начале октября врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что штамм коронавируса «Эрис» имеет около пяти новых мутаций в S-белке по сравнению с более ранними версиями «Омикрона». По его словам, он более заразен, чем предыдущие штаммы коронавируса, однако протекает легче.

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