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Врач назвал симптомы нового штамма коронавируса «Эрис»

Инфекционист Поздняков: новый штамм коронавируса «Эрис» протекает достаточно легко
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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Штамм коронавируса «Эрис» имеет около пяти новых мутаций в S-белке по сравнению с более ранними версиями «Омикрона». Он более заразен, чем предыдущие штаммы коронавируса, однако протекает легче, рассказал «Известиям» 6 октября врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» к.м.н. Андрей Поздняков.

«Людей, переболевших в недавнем прошлом, стало меньше — давность перенесенного заболевания и вакцинации отодвигается, а значит, снижается и иммунный ответ. Таким образом, человек, который переболел или был вакцинирован против COVID-19 достаточно давно, при встрече со штаммом «Эрис» заболеет, но перенесет заболевание без тяжелых осложнений и летальных исходов. При этом сохраняется риск развития лонг-ковида или постковидного синдрома», — рассказал Поздняков.

По его словам, с точки зрения клинических проявлений «Эрис» протекает как обезличенная респираторная инфекция. Типичные симптомы: насморк, кашель, иногда повышение температуры. Редко проявляются симптомы, характерные для COVID-19, в виде потери обоняния и вкуса, еще реже встречаются диспептические проявления.

«В большинстве случаев лечение чисто симптоматическое, за исключением редких случаев тяжелого течения заболевания. В группе риска тяжелого течения заболевания с госпитализацией пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями», — отметил инфекционист.

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4 октября в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что в регионе впервые был выявлен штамм коронавируса «Эрис».

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками COVID-19 врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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