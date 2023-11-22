Эксперт оценила право работников на получение «тринадцатой зарплаты»

Необходимость выплаты работникам годовой премии, известной как «тринадцатая зарплата», определяется их работодателем. Об этом 22 ноября рассказала «Известиям» эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова.

Как правило, данная премия не является обязательной, если трудовым договором не предусмотрено иное, рассказала она. По словам Петровой, в большинстве положений закреплено лишь право работодателя поощрять сотрудников по результатам работы за год.

Если подобная возможность содержится в трудовых документах, руководство организации самостоятельно определяет необходимые суммы и достойных премирования лиц, отмечает эксперт.

Петрова напомнила, что некоторые компании заранее определяют критерии или стандарты качества, необходимые для получения «тринадцатой зарплаты». В противном случае премирование происходит на усмотрение работодателя, исходя из выделенного им бюджета.

Ранее, в конце сентября, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что работодатель вправе удержать до 20% от зарплаты сотрудника, если тот решил уволиться до окончания года, потратив при этом весь ежегодный отпуск. При этом по закону нельзя удерживать более 20% от средней заработной платы работника, подчеркнул эксперт.