Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции РФ

Понятие государственной идеологии должно быть закреплено в российской Конституции, потому что общество не может существовать без идеологии, заявил 22 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция и одна из целей СВО — денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо всё-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ», — приводит ТАСС его слова в ходе конференции «Державинские чтения».

В этой связи Бастрыкин подчеркнул необходимость постепенно продолжать работу над Конституцией. По его мнению, в новой редакции Основного закона следует также закрепить, что национальное право не должно уступать международному.

Предложение главы СК официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позже в ходе брифинга точкой зрения очень авторитетного человека. При этом Песков отметил, что в данный момент специальной позиции президента РФ Владимира Путина на тему возможности введения национальной идеологии нет.

В данный момент Конституция РФ закрепляет признание идеологического разнообразия, а также то, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

В августе 2021 года Путин отметил, что национальной идеей, образом будущего России должна стать большая крепкая семья. В мае 2020 года он также связал национальную идею страны с патриотизмом и посвящением себя развитию страны.

17-я Международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» проходит 21–23 ноября в Москве во Всероссийском государственном университете юстиции. Ее организаторы — Минюст и Россотрудничество, а тема этого года — «НКО без границ».