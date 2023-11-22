В Подмосковье на складе Wildberries товары залило водой

В ночь с 21 на 22 ноября на складе Wildberries в Коледино из-за сработавшей системы пожаротушения товары залило водой, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

«При работе погрузчика в корпусе 1 на складе в Коледино был задет датчик системы противопожарной безопасности. В связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой. Часть упаковок товаров потеряла внешний вид», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на активные заказы будет сделана замена. По факту произошедшего проводится внутреннее расследование.

«Затраты будут компенсированы всем продавцам, чьи товары намокли», — добавили в интернет-магазине.

Ранее, 13 октября, в Wildberries сообщили об отмене комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard. Там объяснили, что такое решение было принято по итогам состоявшегося совещания в Генпрокуратуре, в котором участвовали представители интернет-магазина, Банка России и Роспотребнадзора. Кроме того, маркетплейс решил вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы.