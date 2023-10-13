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Wildberries отменит комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Интернет-магазин Wildberries отменит комиссию за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося накануне совещания в Генпрокуратуре, в котором участвовали представители Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

«Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи была обсуждена система возврата товаров ненадлежащего качества. Так, плата за возврат таких товаров не должна взиматься, однако если товар был надлежащего качества, то Wildberries вернет покупателю стоимость покупки за исключением расходов на обратную логистику.

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12 октября генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку в связи с введением интернет-магазином Wildberries комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard, а также списанием с карт покупателей платы за возврат товаров. Проверка прокуратуры призвана не допустить применения незаконных схем, которые принесли бы маркетплейсу дополнительные доходы. Прокуроры примут необходимые меры, если найдут нарушения закона.

Краснов дал это поручение после того, как 12 октября маркетплейс сообщил о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Интернет-магазин объяснил решение отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников в разговоре с «Известиями» сказал, что изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним.

Еще в июне генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что Wildberries не будет отменять платный возврат товаров, потому что, если функцию отменят, нарушится баланс интересов покупателей и продавцов.

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