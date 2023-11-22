Алиев обвинил Францию в продолжении политики неоколониализма

Франция в настоящее время управляет 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивается во внутренние дела своих бывших колоний, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он направил обращение участникам международной конференции на тему «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин», организованной Бакинской инициативной группой. Текст зачитал помощник президента Хикмет Гаджиев.

По словам Алиева, Франция «продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость».

Президент Азербайджана обвинил Францию в совершении наибольшего числа «кровавых преступлений в колониальной истории человечества». «Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности», — отметил Алиев.

Он считает, что Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, где «поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов». «Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе», — полагает президент.

Алиев призвал Францию «положить конец практике поучения других государств».

Президент позитивно оценил участие в конференции более 40 делегатов из 18 стран, которые осуждают политику колониализма и доносят до мировой общественности информацию о положении женщин на территориях, находящихся под колониальной властью. Алиев также добавил, что «следует усилить роль женщин, оказывать еще большую поддержку их борьбе на пути деколонизации».