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Эксперт рассказал, как действовать в случае прорыва трубы

Эксперт Соколов: при прорыве трубы нужно обесточить помещение
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Фото: Getty Images/pastorscott
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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 23 ноября перечислил в беседе с «Известиями» правила эксплуатации отопительного оборудования, чтобы оно прослужило как можно дольше.

По его словам, в многоквартирном доме отопительное оборудование проектируют, устанавливают и используют в соответствии с нормами и законодательными актами. Например, расстояние от пола до радиатора должно быть 12 см, до подоконника — не больше 5 см, удаление от стены — от 2 до 5 см.

«При установке и использовании отопительного оборудования в частном доме важно опираться на правила пожаро- и взрывобезопасности. Например, при установке котлов, труб, радиаторов лучше убедиться, что оборудование будет в свободном доступе, его будет легко чистить, ремонтировать, контролировать. При проектировании отопительной системы важно следовать СНиП 41-01-2003 (документу, устанавливающему нормы эксплуатации отопительного, вентиляционного и кондиционирующего оборудования), который действует на территории России», — сказал эксперт.

Соколов также дал советы в случае, если прорвало трубу. В первую очередь нужно вызвать сантехника из ЖЭКа или позвонить в аварийную службу. Систему отопления может перекрыть только специалист, подчеркнул он.

«Обесточьте помещение, отключите рубильники на щитке. Постарайтесь собрать воду. Подставьте под место прорыва ведро или таз. Для снижения напора можно накинуть на трубу плотную тряпку или полотенце. Будьте осторожны, если прорыв случился в разгар отопительного сезона: вода горячая, можно обжечься. Если в месте подключения к общедомовой системе у вас есть запорный вентиль, попробуйте повернуть его и перекрыть воду», — сказал эксперт.

По возможности постарайтесь собирать воду с пола и контролировать подтопление. Чтобы безопасно убирать горячую воду наденьте подходящую обувь и резиновые перчатки. Откройте окна, так вода будет остывать быстрее, порекомендовал собеседник «Известий». После устранения протечки не забудьте составить акт и задокументировать ущерб, добавил он.

Если у вас загорелся электрический отопительный прибор, например радиатор, тепловентилятор, обогреватель и другая техника, будьте внимательными и собранными, отметил Соколов.

«Обесточьте помещение, перекройте газ и отключите технику от сети. Если плавится или горит провод, используйте подручные деревянные предметы, например, швабру, чтобы вытащить провод из розетки. Затем вызовите пожарных. Если техника тлеет, а не горит пламенем, плотно накройте ее толстой тканью, отнесите в ванную и залейте водой. Будьте внимательны, изделие может быть расплавленным: легко получить ожог. Если вы видите открытое пламя, постарайтесь сбить его тряпкой или потушить водой (но только если прибор не подключен к электросети). Если нет воды, можно использовать землю, например, из цветочного горшка», — сказал он.

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В октябре эксперт «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина рассказала «Известиям», какие существуют приборы, оборудование и лайфхаки для экономии на отоплении, сколько можно сэкономить в месяц, а также чем опасны самодельные печки и обогреватели.

Так, по словам специалиста, существуют различные приборы, которые позволяют увеличить эффективность отапливания помещения. Например, если использовать инфракрасный теплый пол, то экономия электричества происходит за счет автоматизированного управления обогревом. Датчики отслеживают температурные изменения, и система работает максимально эффективно.

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