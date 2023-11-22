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В Верховной раде призвали задуматься о поиске компромисса с Россией

Депутат Рады Шевченко призвал найти компромисс с РФ для прекращения конфликта
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Властям Украины стоит начать поиск компромисса с Россией для завершения конфликта. Об этом во вторник, 21 ноября, сказал народный депутат Евгений Шевченко директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву в интервью на YouTube.

«Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет», — указал депутат.

Кроме того, он призвал не затягивать с принятием решения. Если в США президентом выберут Дональда Трампа, последствия для Украины могут быть еще более негативными, добавил Шевченко.

«Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. <…> И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся», — обратил внимание он.

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Ранее, 20 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обеспокоен высказываниями западных стран о необходимости диалога с Москвой. Он объяснил, что понимает, насколько цели Украины и отдельных западных стран в вопросе Крыма различаются. Политик также назвал идею «вернуть» полуостров «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

До этого, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если президент Владимир Зеленский не согласится на мирные переговоры с Россией. Тогда экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Киев должен найти способ договориться с Москвой или он столкнется с внутренним восстанием.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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