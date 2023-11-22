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Пакистан не намерен вводить санкции против России

Посол Пакистана сообщил об отсутствии намерений у страны вводить санкции против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пакистан не поддержит санкции против России вне зависимости от итогов предстоящих всеобщих выборов в республике. Об этом 22 ноября заявил новый посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

«Мы приняли очень взвешенное решение воздержаться от всяких резолюций касательно санкций против России, потому что мы чувствуем, что предприняли много усилий для улучшения наших отношений с Россией. У нас множество общих ценностей, с точки зрения которых хотелось бы поддержать Россию. И до сих пор мы воздерживались (от рестрикций. — Ред.), и я не думаю, что это изменится в ближайшем будущем», — сказал он в интервью ТАСС.

Как отметил посол, Пакистан проводит независимую политику. У Исламабада есть понимание, что на двусторонние отношения с Москвой не должна влиять никакая третья сторона.

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Ранее в этот день Мухаммад Халид Джамали сообщил, что Россия и Пакистан ведут работу над запуском прямых рейсов между странами.

18 ноября Россия и Пакистан обсудили в Исламабаде противодействие международному терроризму и другим вызовам в сфере безопасности, а также подтвердили готовность к укреплению сотрудничества.

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