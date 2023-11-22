Посол Пакистана сообщил о работе над возобновлением прямого авиасообщения с РФ

Россия и Пакистан ведут работу над запуском прямых рейсов между странами. Об этом 22 ноября заявил в интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

«Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов. <…> Контакты между людьми двух стран очень важны», — сказал он.

Джамали выразил надежду, что прямые авиарейсы между Россией и Пакистаном сыграют важную роль в объединении людей и улучшат торговые отношения. Он также отметил, что решение проблемы с прямыми рейсами — это экономическая сторона вопроса, поэтому авиалинии должны понимать прибыльность маршрута.

«В прошлом у нас были прямые рейсы, и всё больше и больше российских туристов посещали Пакистан. Но наши авиакомпании столкнулись с некоторыми трудностями финансового характера», — сообщил посол.

Халид Джамали надеется на увеличение числа туристов, как только ситуация с прямыми рейсами наладится, ведь с каждым годом туристов из России становится всё больше из-за улучшения ситуации с безопасностью.

«Пакистан — безопасная страна, и сменявшие друг друга правительства делали всё возможное для развития туризма в Пакистане <...> Нам нужно продолжать усердно [работать] над этим. И только тогда мы сможем привлечь туристов из-за рубежа», — подчеркнул он.

Ранее в этот день сообщалось, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС. Отмечается, что государство рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения к объединению уже в 2024 году.

До этого, 18 ноября, Россия и Пакистан обсудили в Исламабаде противодействие международному терроризму и другим вызовам в сфере безопасности, а также подтвердили готовность к укреплению сотрудничества.