Облигации в портфелях банков подешевели на 300 млрд из-за повышения ключевой

Отрицательная рыночная переоценка облигаций в портфелях банков несущественна — с 1 июня по 1 ноября она составила 300 млрд рублей, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. При этом, подчеркнула она, рисков кризиса кредитных организаций в России нет. В США, напомним, последний банковский кризис произошел именно из-за резкого повышения ставки.

«Таких рисков у нас нет. Мы, безусловно, оцениваем, какое влияние оказал рост ключевой ставки на стоимость портфелей ценных бумаг банков. В связи с тем, что существенная доля портфеля удерживается до погашения, а по значительной части облигаций ставки плавающие, то отрицательная рыночная переоценка несущественна — с 1 июня по 1 ноября она составила 300 млрд рублей. Это в целом по банковскому сектору», — сказала Елизавета Данилова.

Также важно, пояснила она, что рост доходности, прежде всего долгосрочных ОФЗ, носит ограниченный характер.

«После последнего заседания совета директоров по ставке доходности десятилетних ОФЗ даже снизились. Вероятно, это свидетельствует об ожиданиях, что инфляция пойдет вниз и денежно-кредитные условия будут смягчаться на длительном горизонте», — отметила глава департамента финстабильности ЦБ.

Она также пояснила, что в России, в отличие от США, банки должны оценивать свои процентные риски в соответствии с регулированием. И при проведении стресс-тестов в них закладывается повышение ставки.

«Банки находятся в устойчивом состоянии, восстанавливают прибыль. Мы не ожидаем значимого негативного эффекта на банковский сектор от повышения ставок», — уверена Елизавета Данилова.

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