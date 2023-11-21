В Тюмени нашли мертвой исчезнувшую неделю назад девочку-подростка

В Тюмени нашли мертвой 16-летнюю Кристину Мокринскую, пропавшую неделю назад. Об этом 21 ноября сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется, ее местонахождение было неизвестно с 14 ноября. Она пропала в Центральном районе Тюмени.

Причины смерти подростка и место, где она была найдена, в сообщении поискового отряда не приводятся.

В октябре волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» удалось найти живыми пропавших в Тюменской области девочек четырех и девяти лет. О том, как именно нашли девочек, волонтеры не сообщили.