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Пропавшие в Тюменской области девочки найдены живыми

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Пропавшие в Тюменской области девочки четырех и девяти лет Анна и Анастасия Б. найдены живыми. Об этом 18 октября сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пропажу детей обнаружил отец. Он сразу начал поиски и недалеко от дома наткнулся на велосипед и беговел, которые принадлежат девочкам.

Затем к поискам присоединилась полиция, кинологи и волонтеры поискового отряда.

О том, как именно нашли девочек, волонтеры не сообщили.

25 сентября в тайге Хакасии пропали пять подростков 2008–2010 годов рождения, которые ранее ушли в лес за орехами и перестали выходить на связь. В их поисках задействовали 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Спустя 12 часов после исчезновения подростков нашли в 7 км от деревни Нижний Матур живыми.

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