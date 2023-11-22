Заммэра Москвы Сергунина отметила высокие стандарты столичной избирательной системы

В этом году избирательной системе России и Москвы исполняется 30 лет. Благодаря работе столичных избиркомов «миллионы москвичей определяют вектор развития города и участвуют в принятии принципиально важных для всей страны решений», заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что избирательная система столицы отличается высокими стандартами благодаря «труду 32 тыс. человек». «Проведение выборов в одном из крупнейших мегаполисов мира — трудоемкая задача. Она требует профессионализма, серьезной организационной, нормативно-правовой и технической подготовки», — заявила вице-мэр.

Сергунина также указала на человекоцентричность и технологичность московской избирательной системы и привела в пример дистанционное электронное голосование. Кроме того, она подчеркнула важность обеспечения видеонаблюдения на избирательных участках, а также обратила внимание на работу общественных наблюдателей.

Как резюмировала Сергунина, Мосгоризбирком за 30 лет проделал большую работу по усовершенствованию избирательной системы столицы.

С 1993 года в столице прошло более 50 избирательных кампаний разного уровня. В городе сформировано 128 территориальных и свыше 2,2 тыс. участковых избирательных комиссий. Число жителей Москвы, которые могут голосовать на выборах, сегодня превышает 7,5 млн человек.