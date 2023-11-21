Выдачу памятного знака «Родившемуся в Петербурге» хотят упростить

Выдачу памятных знаков «Родившемуся в Санкт-Петербурге» планируют упростить. Соответствующий документ уже направили на антикоррупционную экспертизу, сообщает телеканал «78» во вторник, 21 ноября.

Авторы законопроекта предлагают выдавать всем детям, родившимся на территории Северной столицы. Сейчас же из получают лишь те младенцы, чьи родители имеют место жительство в Петербурге.

В пояснительной записке к документу говорится, что упрощение условий получения памятного знака будет способствовать увеличению обращений граждан за оказанием медуслуг по родовспоможению в городе.

Ранее в ноябре сообщалось, что в МФЦ Санкт-Петербурга досрочно ввели в работу мультиматы для сканирования и распечатки документов с электронных носителей. Аппараты также могут выдавать чистые листы и распечатывать развлекательные материалы.