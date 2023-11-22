Россияне рассказали о желании избавиться от привычки слишком много тратить

ВТБ провел исследование о формировании новых, в том числе финансовых, привычек у россиян. Более половины опрошенных отметили, что хотели бы избавиться от привычки слишком много тратить, а четверть признались, что чрезмерно занимаются онлайн-шопингом. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 22 ноября.

Исследование показало, что женщины более восприимчивы к новым привычкам, чем мужчины. Сложнее всего россияне привыкают к изменениям в профессиональной и личной сферах (42% и 39% опрошенных соответственно). Кроме того, мужчинам труднее адаптироваться к новому рабочему месту, коллективу и компании, а женщинам — к переменам в общении с друзьями и любимыми.

Около 80% опрошенных не признают, что им сложно пересматривать свое финансовое поведение, а 6% респондентов не хотят обрести новые привычки в этой сфере. При этом абсолютное большинство уверено в необходимости улучшения финансовой грамотности и считает, что банки должны помогать своим клиентам в этом.

Подавляющее большинство россиян указали, что хотят научиться копить, а каждый второй мечтает начать инвестировать. Накопление сложнее всего дается женщинам — 72% из них хотели бы выработать такую привычку, при этом 35% из них считают, что тратят на себя недостаточно. Привычкой же инвестировать чаще всего хотят обзавестись жители Москвы с высшим образованием.

Нельзя накопить, продолжая тратить, — в этом признались 57% опрошенных, которые хотят избавиться от привычки тратить деньги на всё подряд. Слишком частым онлайн-шопингом грешат 24% россиян — чаще женщины (30%), чем мужчины (17%). Реже всего на эту пагубную привычку жалуются респонденты в возрасте от 46 до 60 лет (20%), а чаще всего — в возрасте до 35 лет (почти 30%). На чрезмерную бережливость жалуется только каждый пятый опрошенный.

При формировании привычек половина тех, кто старается их вырабатывать, пользуется теми или иными инструментами. Популярнее всего приложения-трекеры: их установили 30% респондентов. 21% продолжают пользоваться бумажными тетрадями или дневниками, а из менее популярных инструментов россияне отметили чек-листы и даже резиночку на руке. По мнению опрошенных, в деле получения новой привычки важна поддержка группы: половина из стремящихся учиться новому отметили, что единомышленники или совместные занятия помогают им быстрее приобрести новую привычку (51%).

С финансовыми привычками россиянам работать сложнее: чтобы выработать их, для 92% опрошенных нужно повысить уровень финансовой грамотности. За помощью в этом вопросе 36% обращаются к советам из социальных сетей. При этом, по мнению большинства, банк должен предлагать инструменты для этого, такие как, например, приложения и веб-сервисы. Но очевидно, что в связи с санкционными ограничениями пользоваться такими сервисами стало сложнее: каждый четвертый опрошенный отмечает данный факт, 43% уже используют веб-версию. Многие привыкли к удобному и полезному онлайн-банкингу — 85% участников исследования считают, что важную роль в формировании полезных финансовых привычек играют банковские приложения и сервисы, поэтому различные блокировки и смена форматов работы приложений существенно отразились на пользовательском опыте клиентов.

«Привычки помогают нам справляться с рутинными делами, не задумываясь о самом процессе. Неудивительно, что смена привычек ставит многих в тупик. Исследование хорошо показывает определенные тренды в финансовой сфере: у респондентов есть большой интерес к инвестированию, к накоплению, присутствует обеспокоенность по поводу того, какую нагрузку на персональный бюджет оказывает онлайн-шопинг; многие понимают необходимость внедрения новых повседневных ритуалов и ищут удобные технические возможности для этого. Одной из таких возможностей становится онлайн-банкинг — существенное улучшение веб-версии «ВТБ Онлайн» позволяет проводить ежедневные операции так же просто, как и в мобильном приложении, и сосредоточиться на формировании полезных финансовых привычек и освоении финансовых инструментов», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

18 ноября финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что личный финансовый план представляет собой стратегию по достижению определенных целей.

Финансовый консультант объяснила, что такой план является инструментом, который позволяет принимать решения согласно целям и задачам конкретного человека или семьи в целом. Когда определены цели, понятен срок их достижения, то такой план покажет, достаточно ли у человека ресурсов и времени, добавила она.