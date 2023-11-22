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Врач рассказала об опасности некачественных снеков и консервов

Врач Габдулхакова: некачественные консервы могут нанести серьезный урон здоровью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова 22 ноября объяснила «Известиям», могут ли быть опасны некачественные, фальсифицированные и просроченные консервы, соусы и снеки и есть ли необходимость в маркировке такой продукции.

Снеки — не самая полезная еда, ведь большинство снеков содержат красители, консерванты, вредные сахарозаменители, объяснила эксперт. При этом, по ее словам, есть исключения: если состав «чистый», то и вреда меньше для организма.

«Есть чипсы, приготовленные из подготовленной смеси (крахмала, стабилизаторов, усилителей вкуса, красителей), и другие — из настоящего картофеля с натуральными специями. Разница данных продуктов колоссальна для здоровья», — рассказала нутрициолог.

Но найти полезные чипсы или хлебцы бывает достаточно проблематично. В некоторых случая состав товара напечатан мелким шрифтом, и в нем редко удается разобраться.

Эксперт отметила, что срок годности продукта важен, и не стоит употреблять продукты даже с длительным сроком годности — такие как снеки — после его истечения.

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В то же время врач рассказала, что некачественные и просроченные консервы могут нанести серьезный урон здоровью.

«Если это банка, закрытая крышкой, то нужно смотреть на крышку. Если она вздута либо повреждена, покупать не рекомендуется. С рук вообще лучше консервы не покупать, ведь их изготавливают дома. Человек может болеть опасными кишечными инфекциями, и возбудители могут попасть в консервы. К ботулизму это тоже относится — если некачественно произведена консервация, риск заболеть также велик», — объяснила Габдулхакова.

По мнению эксперта, винить магазины в продаже некачественных консервов нельзя: если встречается фальсификат, претензии должны быть к производителю.

«Если неправильно законсервировать, нарушить технологию, то в консервах могут размножится вредоносные бактерии, грибы или остаться токсины. Это большая токсическая нагрузка на организм, которая может привести и к серьезным нарушениям здоровья и летальному исходу. Детский неокрепший организм, конечно, наиболее чувствителен», — предостерегает врач.

Случаев отравления консервами не так уж и много, добавила Габдулхакова. Но встречается и фальсификат. При этом в России специалисты, в том числе из Роскачества, проводят выборочные проверки консервов.

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Говоря о соусах, эксперт отметила, что в этой категории товаров существует проблема некачественной продукции.

«Например, часто вместо помидоров в кетчуп кладут яблочное пюре, сахар и красители. Соусы — это жидкий продукт, крышка которого может быть разгерметизирована, а хранится он в магазине обычно не в холодильнике. Что может привести к развитию в соусе разных бактерий, плесени, которые могут спровоцировать отравление», — объяснила Габдулхакова.

В то же время врач поддержала инициативу по эксперименту по маркировке консервов и бакалейной продукции, так как «эта мера как минимум заставит производителей консервов, соусов и снеков задуматься». Эксперт выразила надежду, что после введения маркировки станет меньше нелегальных продуктов и особенно подделок, а также лучше будут отслеживаться сроки годности. Диетолог-нутрициолог добавила, что для потребителей еще один полезный эффект от такой меры — упрощенный доступ к информации о товаре.

13 ноября сообщалось, что Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке консервов и бакалейной продукции, в том числе снеков и соусов, такой проект акта правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент планируют начать 1 декабря 2023 года, а продлится он до 31 августа 2024-го.

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