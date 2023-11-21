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Эксперты сообщили о дефиците компактных элитных пентхаусов в Москве

Whitewill: на рынке Москвы наблюдается дефицит компактных элитных пентхаусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве наблюдается рост спроса на пентхаусы площадью до 150 кв. м, сообщили «Известиям» эксперты компании Whitewill 21 ноября. Тенденция прослеживается как в жилых комплексах, так и в апартаментах. При этом предложения со стороны застройщиков на рынке элитного жилья практически не представлены, добавили аналитики.

«На данный момент такие предложения всё еще единичны. Доля небольших по площади пентхаусов от всего объема предложения в высокобюджетных комплексах составляет 14%. Притом что общий объем предложения на рынке пентхаусов классов премиум и de luxe по итогам III квартала 2023 года составил 117 лотов», — отметили в компании.

По мнению экспертов рынка недвижимости, дефицит предложения таких вариантов вызван несколькими причинами. С одной стороны, это связано с неготовность застройщиков пересматривать размерность пентхаусов в своих проектах — такой тип жилья традиционно ассоциируется с избыточными пространствами. Как правило, общепринятая в этом сегменте площадь — от 200 кв. м, и 38% от общего числа приходится на лоты размером 200–300 кв. м.

С другой стороны, причиной является рост цен на недвижимость вкупе с изменениями запросов покупателей в сторону сокращения жилых площадей, которые обусловлены в том числе трендом на оптимизацию пространства, уточнили аналитики.

В то же время они объяснили, что компактные пентхаусы сохраняют все остальные характеристики и преимущества традиционных по размеру: панорамные виды, увеличенную высоту потолков и окон, удобное расположение в городской черте.

По информации Whitewill, в основном интересуются такими пентхаусами состоятельные молодые люди с успешной карьерой, ведущие активный светский образ жизни. Кроме того, покупатели рассматривают такое жилье для сезонного или временного проживания.

Тенденцию к росту спроса на компактные пентхаусы подтверждают и девелоперы, реализующие жилье и апартаменты в элитном сегменте.

«Сейчас запрос на пентхаусы нередко исходит от тех, кто не планирует там жить постоянно. Эти люди ищут идеальное место для проведения деловых встреч, приватных мероприятий и дружеских вечеринок. Для них важны центральная локация, уникальное архитектурное и дизайнерское решение, отличные видовые характеристики, обособленность и личное пространство», — рассказала владелица и руководитель компании IQ Estate Юнна Эрвиц.

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Ранее, 16 ноября, аналитики «Яндекс Недвижимости» сообщили «Известиям», что новостройки в центре Москвы в 2023 году стали на 74% дороже первичной недвижимости в других районах столицы в пределах МКАД. В прошлом году эта разница составляла 48%. Также выросла разница средней стоимости квадратного метра первички внутри МКАД (не учитывая центр) и за его пределами: разрыв в цене в 2023-м составил 69%, тогда как в 2022-м этот показатель был равен 60%.

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