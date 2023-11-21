Медведев назвал причину возникновения новых конфликтов в мире

Страны Запада зациклены на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами, и для этого они блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием народов, вызывая тем самым новые конфликты в различных регионах. Об этом 21 ноября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

«Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые», — передает «РИА Новости» слова зампреда Совбеза.

Кроме того, Медведев указал, что механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью, глобальным неравенством и голодом, в руках западных стран превратились в орудие неометрополий против неугодных государств.

Ранее, 19 ноября, Медведев заявил, что квинтэссенцией доктрины безопасности США являются инвестиции в свою военную промышленность и вооруженные конфликты на других континентах.

О том, что страны Запада провоцируют возникновение в мире новых конфликтов, также сказал генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев 8 ноября. По его словам, этому способствует взятый этими государствами курс на разрушение основополагающих норм и ценностей международного права.