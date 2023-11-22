Стало известно, что 40% россиян делят счет в ресторанах

Эксперты компании Kleek, российского финтех-стартапа, предоставляющего облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, проанализировали заказы и оплаты, совершенные с использованием сервиса в российских ресторанах за период с января по октябрь 2023 года, и рассказали об интересных паттернах поведения посетителей.

Результаты исследования (есть в распоряжении «Известий») показывают, что популярность оплат с помощью QR-кода в российских ресторанах растет ускоренными темпами — за период с начала 2022 года до октября 2023 года частота оплат с помощью сервиса Kleek выросла с 4 до 20%. При этом почти каждый второй посетитель заведений предпочитает разделять счета при совершении оплаты, так как это удобно, в частности, если речь идет о больших компаниях за столом: по данным исследования, 40% от общего числа заказов были оплачены раздельно.

В рамках исследования также были проанализированы суммы заказов, оплаченных с помощью сервиса, и выявлены наиболее популярные временные промежутки посещения ресторанов среди россиян. Так, средний чек в городских ресторанах (заведения, расположенные в черте города, предлагающие различный ассортимент блюд, в том числе бизнес-ланчи и обеды) по всей России за период с января по октябрь 2023 года составил 1,5 тыс. рублей, а в ресторанах категории Fine dining (высококлассные рестораны с изысканной кухней) — 5 тыс. рублей. При этом сумма среднего чека в ресторанах обеих категорий в вечернее время оказалась на 76% выше суммы чека в обеденное время.

Согласно статистике, часами-пик оплат счетов с помощью сервиса в будние дни является время бизнес-ланча — с 12:30 до 15:00, когда удобно быстро поесть, оплатить счет, не дожидаясь официанта, и уйти, а также промежуток с 20:00 до 23:00. Оплаты в указанные часы пик заняли 54% от общего количества оплат с помощью сервиса, из которых 28% были совершены в обеденное время, а оставшиеся 26% — вечером. При этом в выходные дни не наблюдалось выраженных пиков в обеденное время, но есть скачки в вечернее время.

Аналитики также выяснили, что с июня по август 2023 года оплаты были более равномерно распределены в течение недели, без сильных всплесков в выходные дни и в вечернее время пятницы, как в холодное время года, когда на 8 выходных дней из 31-го за месяц приходится более 49% оплат от оборота сервиса. Это говорит о том, что в сезон отпусков и хорошей погоды россияне чаще отдыхают в ресторанах, независимо от дня недели и времени.

Накануне стало известно, что россияне в 2023 году стали чаще интересоваться отечественными кулинарными традициями, а также кухнями народов Мексики, Ближнего Востока и Кавказа, реже — западноевропейской кухней.