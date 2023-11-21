Осужденный за взятки экс-глава УСБ СК Максименко найден мертвым в колонии

Бывший глава Управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России Михаил Максименко, осужденный на 14 лет за взятки, найден мертвым в колонии. Об этом сообщил 21 ноября источник «Известий».

Его тело нашли рано утром в помещении для хранения вещей ИК-9 Нижегородской области.

Подробности уточняются.

В апреле 2018 года Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении взятки в особо крупном размере за освобождение подручного вора в законе Шакро Молодого — Андрея Кочуйкова. Тогда он был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 млн рублей.

Позже, 18 марта 2020 года, Мосгорсуд приговорил Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу в 250 млн рублей в рамках второго уголовного дела. Он был лишен звания полковника и права занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет.