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Усадьбу Курдюковых отреставрировали под Курганом

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Фото: t.me/oksanakutashi
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В Шадринске Курганской области завершилась реконструкция исторического объекта, усадьбы Курдюковых. Она оказалась в центре скандала, когда из-за срыва ремонта в отставку ушел начальник комитета городского хозяйства администрации Шадринска Денис Нестеров.

Как написала в своем Telegram-канале глава аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи, в регионе продолжается работа по восстановлению памятников истории и архитектуры. В Шадринске, в частности, отремонтировали усадьбу Курдюковых, построенную в начале XX века. Там привели в порядок кирпичную кладку, обустроили крышу и водосточную систему.

Во время ремонта усадьбы специалистам удалось восстановить декоративные элементы, покрасить фасад и ворота. На восстановление региональные власти потратили более 1 млн рублей. Всего же в Шадринске приводят в порядок шесть исторических зданий.

ИА «Ура.ру» уточняет, что по вине Нестерова был сорван ремонт шести памятников истории. В их числе усадьба нотариуса Дмитрия Ардашева, дом купца Александра Ночвина, здание благородного собрания на перекрестке улиц Комсомольской и Ленина, дом с магазином купеческой семьи Юкляевских, дом, относившийся к Верх-Теченскому монастырю, и ворота.

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