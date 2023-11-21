В Россию вернулись подразделения крупнейшего издательства Penguin Random House

Подразделения крупнейшего книжного издательства Penguin Random House вернулись к работе в России. Об этом 21 ноября газете «Коммерсант» сообщил гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

По его словам, возобновили работу испанское и немецкое подразделения. Возвращение произошло после Франкфуртской книжной выставки, состоявшейся 18–22 октября.

При этом директор Freedom Letters Владимир Харитонов отметил, что подразделения распоряжаются только правами на книги локальных авторов, чья доля в 2021 году доходила до 8% от общего числа переводов.

В сентябре российские эксперты назвали наиболее издаваемых азиатских авторов. Среди них — Мосян Тунсю, цикл «Благословение небожителей» (Китай); Тацуки Фудзимото, манга «Человек-бензопила» (Япония) и Харуки Мураками, множество известных романов. Сейчас в топ-5 художественной литературы произведение «Норвежский лес» (Япония).