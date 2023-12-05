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Возвращение в Морию: геймеры оценили проект вселенной «Властелина колец»

Пользователи берут на себя роль гнома, пробирающегося в глубины Туманных гор
Фото: North Beach Games
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Франшиза «Властелина колец» насчитывает десятки фильмов, книг и видеоигр. Этот год подарил поклонникам игру про Голлума, которая собрала преимущественно негативные отзывы. Однако в 2023 году франшиза о Средиземье обрела еще один новый проект. Студия Free Range Games выпустила игру The Lord of the Rings: Return to Moria («Властелин колец: Возвращение в Морию»). Это первая игровая адаптация, ориентированная исключительно на гномов. В отличие от тайтла про Голлума разработчики «Мории» в преддверии релиза выпускали множество трейлеров и демонстраций геймплея. На данный момент проект доступен только на PC, версия для PlayStation выйдет 5 декабря. Особенности игрового процесса и реакция общественности на новый релиз вселенной «Властелин колец» — в материале «Известий».

Возвращение в Морию

The Lord of the Rings: Return to Moria — это процедурно генерируемый симулятор выживания от разработчика Free Range Games. Такой формат построения мира не отнял у проекта кинематографичность и высокий уровень проработки деталей. По словам директора игры Джон-Пола Дюмона, проект разрабатывался около трех лет. Действие происходит в Четвертой эпохе Средиземья (почти сразу после событий трилогии «Властелин колец»). После поражения Саурона и его темных армий, рассеянных по самым дальним уголкам мира, гномы направились в сторону своей родины, которая была захвачена силами зла и преобразована в Кхазад-Дум. По просьбе лорда Гимли Хранителя игроки возвращаются в Морию, где им поручено восстановить древнюю шахту и в процессе образовать общину.

Фото: North Beach Games

Сюжет, в котором Гимли возглавляет компанию гномов, отправляющихся в поход, чтобы отвоевать Морию и выковать новые ворота для Минас Тирит (столица Гондора), уже упоминалась Толкином в приложениях к романам «Властелин колец». Персонажа Гимли озвучивает тот же актер, что и в оригинальных фильмах, — Джон Рис-Дэвис.

Особенности игрового процесса

Пользователи берут на себя роль гнома, направляющегося вглубь Туманных гор. Среди задач игрока — добыча ценных ресурсов в виде железа, золота и руды, создание инструментов и оружия. Для выживания пользователи должны охотиться и добывать пищу, сражаться с противниками (орками, пещерными троллями и др.). В The Lord of the Rings можно играть как в одиночку, так и в кооперативном онлайн-режиме, где в одну команду могут объединиться до восьми игроков. Несмотря на то что действие «Властелина колец: Возвращение в Морию» происходит под землей, в игре по-прежнему присутствует заметный цикл дня и ночи.

Фото: North Beach Games

Будучи процедурно генерируемой, игра дает пользователям возможность повторного прохождения: начало каждой сессии открывает совершенно новый и уникальный мир со своей собственной планировкой и ресурсами. В процессе прохождения пользователи постоянно сталкиваются с отсылками к одноименной трилогии — например, они находят комнату, где был спасен Фродо.

Геймеры, сыгравшие в новую игру, отмечают, что заявленный открытый мир довольно сильно ограничен, что нетипично для других игр подобного жанра. Многие сравнивают шахты с подземельем (где в отличие от первых есть проторенные дорожки). Дело в том, что игрок не может разрушать стены и прокладывать новые маршруты, — этого просто не подразумевает игровой мир.

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Боевая система

Пользователи, опробовавшие свежий проект, отмечают, что в одиночку прохождение довольно сложное, поэтому, если имеется возможность играть в кооперативе, ей стоит отдать предпочтение. «Мы считаем, что у нас лучший рукопашный бой от третьего лица в жанре выживания. Конечно, опытным игрокам в жанрах Souls или Action Adventure игра покажется легче, чем они привыкли. Бой — это лишь один из столпов проекта», — охарактеризовал боевую систему директор проекта. Враги каждого биома (климатическая стилистика) сложнее и имеют разные слабости. Игрок проходит через механику исследования, крафта и строительства, чтобы подготовиться к испытанию. Мория была заброшена многие годы, в ее недрах пользователей поджидает множество опасных боссов, с особо сильными справиться в одиночку весьма трудно.

Фото: North Beach Games

Технические характеристики

Для установки новой видеоигры вселенной «Властелина колец» потребуется около 20 Гб свободной памяти на диске, а также:

— Версия ОС: Windows 10 или 11 (64-разрядная);

— Процессор Intel Core i5 (четырехъядерный или лучше);

— Оперативная память 8 ГБ;

— Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060;

— DirectX 12.

Проект недоступен на русском языке, однако уже через пару дней после релиза на тематических порталах стали появляться русификаторы от сторонних разработчиков. Это не официальный перевод, поэтому недостатки в нем неизбежны, но это однозначно лучше, чем ничего. Во всем мире The Lord of the Rings: Return to Moria вышла на PC 24 октября, при этом 5 декабря ожидается релиз на PlayStation 5, в которой не заявлен кооперативный режим. Пользователям Xbox протестировать проект удастся только в 2024 году, конкретная дата не объявлена. Стоимость цифровой версии тайтла через официальный магазин Epic Games Store составляет 1199 рублей.

Фото: North Beach Games

В своей рецензии для издания «Игромания» автор Лена Пи отметила: «В целом The Lord of the Rings: Return to Moria — это очень добротная игра в жанре survival crafting, которая гордо стоит в ряду лучших игр по «Властелину колец», а также в ряду лучших релизов 2023 года». Прохождение занимает от 40 до 60 часов. Даже спустя такой короткий промежуток времени после релиза становится ясно, что The Lord of the Rings: Return to Moria удалось затмить провалившийся проект о Голлуме. Тайтл вышел неидеальным, со своими недостатками, но в нем удалось сохранить аутентичность мира Джона Толкина.

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