Киллер Ореховской ОПГ по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу после 24 лет тюрьмы

Еще один киллер Ореховской ОПГ — Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне — освободился из мордовской колонии после 24 лет заключения. Как сообщил 21 ноября источник «Известий», на свободу он вышел в конце сентярбря.

Пронин отсидел полный срок, как и другой член этой группировки — Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат, который вышел на свободу совсем недавно.

Аль Капоне входил в законспирированную группу, которая занималась ликвидацией по заданию одного из лидеров Ореховской ОПГ Дмитрия Белкина по кличке Белок (осужден на пожизненный срок). О существовании группы из трех человек, которая выполняла специальные поручения, не знали другие участники ОПГ.

Самым громким делом Белкина и его подчиненных стал расстрел старшего следователя 2-го управления спецпрокуратуры Одинцовского района Юрия Керезя. Он первым возбудил уголовное дело по факту организации преступного сообщества и вымогательства денежных средств у предпринимателей. Для того, чтобы дело замяли, следователю были предложены деньги, но он от них отказался. Тогда по поручению Белкова Аль Капоне убил Керезя.

Сначала в преступлении подозревали Сашу Солдата. Киллер переоделся в бомжа и несколько дней наблюдал за домом, где прожил Керезь. Практически всё это время он провалялся в грязи, и прохожие были уверены, что это бездомный и пьяница. Следователи расценили это как метод присущий спецназовцу Пустовалову, имеющему склонность к импровизации. Однако они ошиблись: Керезя расстрелял Пронин.

Еще один примечательный момент заключается в том, что в 2014 году, когда началось рассмотрение дела в отношении Белкина и его ближайшего сподвижника Пронина, они продолжали координировать своих подельников.

Так, летом 2014 года было совершено очередное покушение на владельца подмосковного рынка Сергея Журбу. Как установило следствие, снайпер пытался убить предпринимателя по заказу его оппонентов из-за суда за долю в компании «Одинцовское подворье».

Следом было совершено убийство известного адвоката Татьяны Акимцевой в осенью 2014 года. Женщина представляла интересы бизнесмена Журбы в суде. Позже за преступления были задержаны члены ореховской группировки — Игорь Сосновский (Чипит) и Сергей Фролов (Болтон).

По данным «Известий», находясь в заключении, Пронин женился. Спутницей киллера стала адвокат Наталья Куракина, которая защищала будущего мужа и вела процесс с присяжными вплоть до прений.

Ранее, 18 ноября, источник «Известий» сообщил, что известный киллер 1990-х годов Александр Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года заключения. Он покинул колонию строгого режима в Монино 17 ноября. Известно, что Пустовалов старался изменить внешность перед выходом на свободу, в частности похудел. Сейчас ему 50 лет. Перед освобождением бывший преступник просил помочь ему избежать контактов со СМИ, сообщил источник.

Пустовалов — бывший морской пехотинец. По версии следствия, он отнял жизнь у 22 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов и бандитов. Наказание экс-киллер отбывал во Владимирском централе, а после был этапирован в исправительную колонию ИК-9 в Тверской области.