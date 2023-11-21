Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО

Суд на Сахалине дал военному почти три года колонии за отказ участвовать в СВО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил почти к трем годам колонии военнослужащего, отказавшегося выполнять приказ командира части, согласно которому он должен был отправиться в зону спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в материале пресс-службы.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд «признал совершение преступления в период объявленной Указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. №647 мобилизации в Российской Федерации».

Срисовали цифру: россияне всё чаще приходят в суды со скриншотами
Электронную переписку заверяют у нотариусов

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) заявил, что на Украине волна мобилизации не прекращается, в РФ же в рамках частичной мобилизации в прошлом сентябре призвали 300 тыс. человек. Как отметил Путин, российские мужчины подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023