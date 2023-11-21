Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил почти к трем годам колонии военнослужащего, отказавшегося выполнять приказ командира части, согласно которому он должен был отправиться в зону спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в материале пресс-службы.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд «признал совершение преступления в период объявленной Указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. №647 мобилизации в Российской Федерации».

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) заявил, что на Украине волна мобилизации не прекращается, в РФ же в рамках частичной мобилизации в прошлом сентябре призвали 300 тыс. человек. Как отметил Путин, российские мужчины подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.