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Эксперт рассказал о вариантах применения двухместного Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на «двухместный малозаметный самолет тактической авиации», выяснили «Известия». Источники издания в оборонно-промышленном комплексе подтвердили, что речь идет о двухместной версии сверхзвукового истребителя пятого поколения ПАК ФА / Су-57. Того же мнения придерживаются и эксперты.

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«У всех наших основных типов тактических самолетов есть двухместные версии», — рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

В «Описании изобретения на патент», с которым ознакомились «Известия», сказано, что новый самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей управляемым и неуправляемым вооружением. Также он может служить командным пунктом управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов».

Есть несколько вариантов использования двухместного истребителя пятого поколения Су-57: учебно-боевой, лидер соединения БПЛА, а также ударный — с оператором, отвечающим за применение вооружения, отметил эксперт.

«Тот факт, что кабина оснащена всем необходимым для передачи управления от одного пилота к другому, говорит о том, что новый самолет проектируется и как учебно-боевой», — заявил Дмитрий Корнев.

При применении Су-57 в составе разведывательно-ударных систем работа пилота значительно усложнится, подчеркнул он. Ему нужно будет отфильтровать информацию, сделать финальный выбор цели, выбрать оружие.

«Сделать это одному человеку практически невозможно, поэтому ударные самолеты станут более функциональными, если в них будет два члена экипажа, один из которых — оператор систем вооружения. Такой подход эффективен, так как пилот не будет перегружен, а сосредоточится на управлении самолетом и воздушным боем, если он вдруг завяжется», — рассказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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