ИИ и мобильный телефон выявят болезнь Паркинсона за долю секунды

Ученые Петрозаводского государственного университета совместно со специалистом из Кувейтского колледжа науки и технологий создали алгоритм машинного обучения для диагностики и мониторинга болезни Паркинсона по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ), который может использоваться в портативных медицинских приборах.

Аналитический компонент системы может быть представлен любым устройством: компьютером, мобильным телефоном, облачным сервером и так далее.

Пациенту необходимо один или несколько раз надеть измерительное устройство и запустить диагностику (например, нажав кнопку в программе на своем телефоне), которая будет длиться не более минуты. Результаты будут предоставлены самому больному (например, на экране телефона), он также может передать их врачу.

«Такое устройство превращается в цифрового ассистента, который отслеживает состояние пациента в повседневной жизни. Это позволит ускорить цифровизацию медицины, следить за здоровьем людей, которые по тем или иным причинам не способны регулярно посещать медицинские центры», — сообщил «Известиям» руководитель проекта, научный руководитель Центра искусственного интеллекта Петрозаводского государственного университета Дмитрий Корзун.

Однако для постановки диагноза работы программы может быть недостаточно, необходима консультация специалиста, подчеркнул ученый.

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