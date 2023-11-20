Небензя отметил замедление искоренения бедности в мире из-за политики Запада

Выполнение главной задачи Повестки-2030, а именно искоренение бедности, застопорилось. Об этом 20 ноября заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Он отметил, что замедление искоренения бедности происходит не только из-за последствий пандемии, но и обусловлено серьезными макроэкономическими просчетами стран Запада, которые наращивают политизацию международного развития со стороны крупных стран-доноров. Кроме того, страны Запада наносят ущерб благосостоянию простых граждан в наиболее уязвимых государствах, что ведет к фрагментации мировой торговли и ограничению доступа к инвестициям и технологиям.

«Развитые страны не выполняют обязательства по содействию Глобальному Югу в области официальной помощи развитию и климатического финансирования. Зато они с готовностью наращивают поставки вооружений в зоны конфликтов.<…> При этом помощь развитию со стороны западных доноров нередко сопровождается фактическим вмешательством во внутренние дела развивающихся государств в виде требований осуществить определенные социально-экономические (например, с дисбалансом в сторону климатической повестки) либо даже политические преобразования», — заявил Небензя.

Постоянный представитель при ООН также отметил, что ЕС и США озабочены созданием конкурентных преимуществ и навязывают странам Глобального Юга форсированный энергопереход, который повлечет за собой отказ от традиционных видов топлива.

Небензя отмечает, что стоит быть реалистами и понять, что западные правящие круги навряд ли в обозримой перспективе откажутся от своего деструктивного курса на удержание своего доминирования, поэтому необходимо в корне поменять подход к оказанию помощи развивающимся государствам.

Постпред также заявил, что в концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию главной задачей является «содействие устранению имеющихся потенциальных очагов напряженности и конфликтов».

«Россия участвует в проектах в области индустриализации, цифровизации, сельского хозяйства. Продолжаем помогать в вопросах производства электроэнергии, в том числе в области атомной энергетики. Наращиваем практику предоставления государственных стипендий», — подчеркнул Небензя.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что Россия направила в страны Африки корабли с зерном. Тогда отмечалось, что в общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тыс. т российской пшеницы.