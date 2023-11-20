Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в 2023 году

Игра Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера, разработанная американской студией Avalanche Software и изданная Warner Bros. Games, стала самой продаваемой в 2023 году. Об этом сообщила сама компания Warner Bros. в соцсети X (бывший Twitter).

В публикации на изображении игры отмечено «№ 1 по продажам, новый релиз 2023 года».

Сообщение было приурочено к новости о том, что теперь Hogwarts Legacy доступна на всех актуальных платформах: PS4, PS5, Nintendo Switch, PC (ПК), Xbox Series X|S и Xbox One.

В феврале игра по вселенной Гарри Поттера вошла в топ-10 самых популярных игр в Steam за всё время. Количество одновременно играющих пользователей превысило 630 тыс. человек.

Hogwarts Legacy — компьютерная игра в жанре action/RPG. Ее действие разворачивается в фэнтезийной вселенной Гарри Поттера в XIX веке.