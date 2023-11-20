Девушка в костюме кролика и прохожий подрались в Красноярске

В Красноярске пьяный мужчина напал на девушку в костюме кролика, которая раздавала на улице рекламу. Она ответила прохожему ударами. Видео случившегося 20 ноября опубликовали очевидцы в Сети.

На кадрах можно увидеть, как девушка в костюме кролика говорит с женщиной, когда к ним подходит прохожий и ударяет по голове ростовой куклы. В ответ аниматор повалила мужчину на землю.

Ранее, 13 ноября, охранник кафе «Вкусно — и точка» в Москве вызвал полицию, увидев драку компании молодых людей с пауками на футболках. Задержанные заявили, что потасовки не было, а они просто эмоционально общались и жестикулировали. Охранник, в свою очередь, написал заявление о том, что в кафе около 15 человек вели себя вызывающе и провоцировали конфликт.