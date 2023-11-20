Дорога молодым: Путин поручил снизить возраст общественного транспорта

В России необходимо повышать скорость и комфорт при поездках в общественном транспорте, а также создавать специальные цифровые сервисы для пассажиров. Об этом Владимир Путин заявил 20 ноября во время церемонии передачи партии транспорта нескольким регионам. Всего до конца года субъекты получат около 5,5 тыс. новых автобусов и трамваев, при этом до конца 2024-го к ним перейдет 12,5 тыс. транспортных средств. В целом общественный транспорт становится все более популярным у жителей страны: за девять месяцев 2023 года он перевез уже 11 млрд пассажиров, отметил Минтранс. Сколько автобусов получат новые регионы и что власти не предусмотрели при обновлении автопарка — в материале «Известий».

Сколько россиян ежегодно ездят на общественном транспорте

20 ноября Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии передачи новой техники для общественного транспорта в регионах России. Дата выбрана не случайно — в РФ в этот день отмечается относительно молодой праздник — День работника транспорта, учрежденный всего три года назад. Церемонию глава государства начал с поздравления работников отрасли.

— Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче ритмично ведутся воздушные, сухопутные и водные перевозки, обеспечивается стабильное функционирование всей транспортной системы нашей большой страны, в том числе и северного завоза, — сказал Владимир Путин.

Тем не менее отрасли еще предстоит реализовать масштабные проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры России. К примеру, нужно сформировать удобные маршруты, а также внедрить передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и представителей бизнеса, подчеркнул президент. Модернизация техники в целом требует продолжения, потому что среди ключевых задач — снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране.

— И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный, — подчеркнул глава государства.

Министр транспорта Виталий Савельев подтвердил: за девять месяцев этого года перевезено уже 11 млрд пассажиров, что на 4,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого. Теперь поездки станут еще комфортнее для жителей 12 субъектов России, которые получат почти 570 единиц автобусов, троллейбусов, электробусов, напомнил он во время торжественной церемонии.

Парк общественного транспорта, в частности, обновится в Амурской, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Чеченской республике и других регионах. Все главы субъектов, которые участвовали в мероприятии, поспешили рассказать о своих успехах в развитии транспортной системы: к примеру, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о планах обновить на 80% автопарк города-героя Волгограда, а глава Оренбургской области Денис Паслер и вовсе отметил, что в ряде городов субъекта транспорт обновлен на 100%.

Следом взял слово и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он вспомнил, в каком упадке была транспортная сфера республики после двух «военных кампаний», и поблагодарил президента за восстановление региона. После чеченский лидер, сославшись на недовольство старейшин, пригласил главу государства в республику. Владимир Путин подчеркнул, что Чечня действительно преобразилась по сравнению с периодом трагических лет, но еще многое предстоит сделать. При этом он вспомнил, как когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.

Сегодня в регионах России, в том числе и в перечисленных, состояние автопарка в целом можно оценить положительно, разница лишь в их финансовых возможностях. Однако даже несмотря на разные бюджеты, старые автобусы редко встречаются в городах, поэтому общая тенденция идет на улучшение, сказал «Известиям» заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

В каких регионах РФ есть дефицит водителей

Всего до конца года, по словам президента, в регионы поступит порядка 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев. Отдельно глава Минтранса обратил внимание, что новым регионам в этом году готовятся передать более 600 автобусов различного класса. При этом всего до конца 2024-го ведомство обеспечит поставку около 12,5 тыс. транспортных средств во все субъекты РФ. Вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии также добавил, что всего на обновление общественного транспорта в регионах до 2030 года может быть выделено порядка 600 млрд рублей.

Однако передача новой техники, несмотря на очевидные выгоды, всё же чревата определенными неудобствами для населения. На это обратили внимание в «Народном фронте». В частности, появление новой техники приводит к острому дефициту кадров, потому что из-за массового обновления парка требуется существенный прирост штата.

— Проблема будет расти. Уже минимум 19 регионов признали серьезный дефицит водителей при закупке нового транспорта и вводе новых маршрутов. Есть случи простоя новых автобусов, трамваев и троллейбусов из-за отсутствия водителей в Ульяновске, Петрозаводске, Екатеринбурге, Новокузнецке, Ростове-на-Дону и других городах, — сказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Такая нехватка кадров влияет на рост нагрузки на водителей, а следовательно, и на безопасность пассажиров: нередко шоферам приходится работать более 16 часов в смену, что приводит к текучке кадров, а также к задержке расписания. К примеру, согласно результатам опросов, которые «Известиям» привели общественники, 37% жителей регионов, где уже обновили транспорт, пожаловались на несоблюдение расписание движения. Причем 13% отметили задержку на 35 минут, а 4% — даже более часа. Кроме того, 63% респондентов заявили о постоянной загруженности в транспорте — причем не только в час пик, но и в другое время. Еще одна проблема — это экономическая неэффективность перевозок в удаленные или малонаселенные пункты.

— На такие маршруты перевозчики просто не заявляются на конкурсы, так как зачастую работа и затраты не окупаются. Почти в каждом регионе есть подобные примеры, с которыми местные власти справляются вручную: где-то уговаривают перевозчиков брать выгодные и невыгодные маршруты, чтобы один другого компенсировал, а где-то договариваются о субсидии, — отметила Ольга Позднякова.

Владимир Путин во время церемонии также поручил комплексно улучшать систему перевозок в средних и малых городах и сельских территориях. Решением проблемы может стать увеличение количества поставляемых автобусов малого класса, которые вмещают не более 20 человек, заключили общественники.