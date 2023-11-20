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Эксперт оценил перспективы президента Аргентины в продвижении своей политики

Эксперт Зубец: президент Аргентины не сможет продвигать заявленную перед выборами политику
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что нового президента Аргентины Хавьера Милея могут снять, если он попытается продвигать политику, заявленную перед выборами.

В беседе с «Абзацем» в понедельник, 20 ноября, специалист указал на то, что если Милей будет пытаться делать резкие шаги, надеясь на поддержку Запада, его просто сменят.

«Милей <…> абсолютно недоговороспособный и несистемный политик. Он выиграл выборы, потому что Аргентина уже на протяжении десятилетий находится в состоянии глубокого экономического кризиса», — заявил Зубец.

Зубец подчеркнул, что на помощь США Милею рассчитывать не стоит, а переход на доллар лишь приведет к краху экономики.

«Если он будет пытаться продвигать свою политику, заявленную перед выборами, то от него просто избавятся. Парламент, политические элиты и бизнес не дадут ему делать резкие повороты», — подчеркнул политолог.

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Ранее 20 ноября одержавший победу на выборах президента Аргентины Хавьер Милей, крайне правый политик, пообещал работать со всеми странами «свободного мира». Он подчеркнул, что обязательством страны является демократия, мир и свободная торговля.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает», пишет ИА «Регнум». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Он известен тем, что ориентирован на сотрудничество с США и Израилем, сообщает телеканал «Звезда». Также он выступает за отказ от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией, отмечает сайт kp.ru.

Оппонент Милея Серхио Масса связался с избранным президентом, чтобы поздравить и пожелать удачи, «поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», пишет НСН.

Также 20 ноября сторонники политика Серхио Массы, который проиграл выборы президента Аргентины, выразили опасения за страну. Они признались, что боятся роста безработицы и хаоса при новом главе государства Хавьере Милее, отмечает телеканал «360».

19 ноября стало известно, что детям Серхио Массы поступили «угрозы смерти». Ведется расследование, уже задержаны пять человек, уточняет RT.

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