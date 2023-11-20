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Гатилов заявил об ответственности США за нарушение Украиной Оттавской конвенции

Гатилов: США несут ответственность за нарушение Украиной Оттавской конвенции
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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США, Франция и Германия несут ответственность за нарушение Украиной Оттавской конвенции. Об этом 20 ноября заявил постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют не только советские мины ПФМ-1 «Лепесток», но и мины американского, французского и немецкого происхождения.

«Таким образом, за преступления Киева солидарную ответственность также несут его западные покровители и спонсоры», — заключил Гатилов.

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Ранее, 14 ноября, сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней заявил, что Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Исследователь указал, что UNIDIR также обладает информацией о применении их Киевом в Донецке.

До этого, в конце октября, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов также указал на нарушение Украиной Оттавской конвенции. Он отметил, что украинские военные целенаправленно минируют объекты гражданской инфраструктуры противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» в целом ряде населенных пунктов и городов Донбасса.

Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин, подписанная 3 декабря 1997 года, предусматривает запрет применения, накопления запасов, а также производства и передачи противопехотных мин. Участниками данного договора являются более 160 государств, Украина ратифицировала его в 2005 году.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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