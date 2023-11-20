Путин заявил о преображении Чечни

Чечня преобразилась в сравнении с периодом трагических лет, многое еще предстоит сделать, но результаты уже впечатляют. Об этом 20 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Республика преобразилась просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили. До сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж и много времени, а не узнать ничего», — сказал глава государства после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов РФ.

Президент также назвал республику процветающий. Путин отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, но достигнутые результаты уже впечатляют.

«Помните, еще был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти всё до основания? Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный — просто замечательный город», — подчеркнул российский лидер.

В ходе мероприятия Кадыров пригласил Путина посетить Чечню, обратив внимание на то, что глава государства давно не был в республике и из-за этого «старейшины ругаются».

Ранее в этот день в ходе участия по видеосвязи в церемонии передачи регионам новой техники российский лидер также заявил, что четкая работа транспортного комплекса оказывает значительное влияние на качество жизни людей. По этой причине он посчитал важным наращивание возможностей данной отрасли, а также ее обновление и повышение эффективности.

В конце сентября Путин провел встречу в Кремле с Кадыровым. Тогда президент передал наилучшие пожелания бойцам из Чечни, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, героически сражаясь на передовой.