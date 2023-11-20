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Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Четкая работа транспортного комплекса оказывает значительное влияние на качество жизни людей, заявил 20 ноября президент России Владимир Путин в ходе участия по видеосвязи в церемонии передачи регионам новой техники для системы общественного транспорта.

«От четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики», — приводятся слова президента на официальном сайте Кремля.

По этой причине Путин считает важным наращивание возможностей данной отрасли, а также ее обновление и повышение эффективности. В частности, российский лидер подчеркнул необходимость повышения скорости и комфорта поездок на общественном транспорте.

Президент РФ призвал сохранять темпы модернизации парка общественного транспорта в регионах, на что, по его словам, уже было выделено 50 млрд рублей. Предложений по данному вопросу глава государства ожидает от правительства.

Зарядить остановку: в регионы поступили первые электробусы
Пока субъекты получили 36 единиц техники, всего на ближайшие месяцы в плане — 286

Ранее в этот день Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил труд миллионов работников дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта и специалистов иных профессий, связанных с отраслью. Путин назвал их надежной базой по формированию единого транспортного каркаса страны.

13 ноября сообщалось, что уже в декабре 2023 года 31 трамвайный вагон поступит в Челябинск. По данным губернатора региона Алексея Текслера, ранее город уже получил первые 50 вагонов.

До этого, в конце октября, в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области было отправлено 36 электробусов, сообщили тогда «Известиям» в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко. Всего до конца 2023-го — начала 2024 года в 10 регионах (12 городах) появится 286 единиц данного вида транспорта.

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